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Мбаппе стал лучшим игроком Франции на ЧМ-2026 с рейтингом 8.3 по Индексу ГОЛа в среднем. Олисе получил 7.7, Дембеле и Тчуамени – 7.6

На чемпионате мира 2026 лучше всех в составе сборной Франции себя проявил нападающий Килиан Мбаппе .

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