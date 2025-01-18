Эксперт рассказал об актуальных инвестиционных инструментах

На фоне сохраняющейся волатильности на российском фондовом рынке, вызванной высокой ключевой ставкой, оттоком ликвидности и новыми санкционными ограничениями, инвесторам стоит обратить внимание на консервативные и защитные инструменты, рассказал 18 января «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов.
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