В Орёл на «пенсию» вернулись ослы с СВО

Посетители турбазы Селькин пруд могут лично познакомиться с непарнокопытными героями. Два боевых осла сейчас мирно щиплют травку на зелёной поляне турбазы, а ведь месяц назад сами того не ведая совершали настоящий подвиг, спасали десятки, а может и сотни жизней российских солдат.
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