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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдвардс и Болл отправятся во Францию, чтобы пообщаться и потренироваться с Гобером

Новые одноклубники по «Миннесоте» Энтони Эдвардс и Ламело Болл проводят совместные занятия на тренировочной базе команде, а в ближайшие недели намерены привлечь к процессу центрового Руди Гобера .

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