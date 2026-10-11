Россия ожидает от украинской стороны проявления политической решимости для признания существующих реалий и перехода к мирному разрешению конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Киеве кто то бы выразил признания реалий на земле и к выходу на мирное урегулирование, говорит Песков. Однако решает всё ЕС и США, а мирное урегулирование нам надо и что мы получим от него? Вряд ли кто представляет что за этим последует. Только капитуляция!