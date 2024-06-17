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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Щитов: «Яруллин – лидер и опытный защитник. Он поможет «Ак Барсу»

«Яруллин знаком тренеру Анвару Гатиятулину, они в «Тракторе» работали. Его хотели оставить в челябинском клубе, но по каким-то причинам этого не получилось.

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