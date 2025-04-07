Президента Франции Эммануэля Макрона обвиняют в том, что он втягивает свою страну в войну. В статье идания Le Point его призвали равняться на российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые, в отличие от него, предпринимают действия, чтобы добиться мира.