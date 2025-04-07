Сезонные знаки безопасности заменят у Большого Садового пруда

До конца апреля на 270 столичных водоемах заменят около тысячи знаков безопасности. Как сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства, вместо зимних информационных щитов «Выход на лед запрещен!» специалисты «Мосводостока» установят летние с надписью «Купаться запрещено!».