Глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии заявил о стремлении НАТО диктовать волю в Азии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Украина теперь б...
- AB Агенты Киева сред...
- "Орешник" ждали? ...
СДЕЛАЛА ЕВРОПА "ЗОНОЙ СВОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ" АМЕРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ, ТЕПЕРЬ САМА ОСТАЛАСЬ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СО СТОРОНЫ ЭТОГО КОНТИНЕНТА, ПОД НАЗВАНИЕМ США!