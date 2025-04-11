С Китаем возможны четыре сценария

Тарифы Трампа обязательно ударят по торговой экономике Китая, причем ударят больно.Но вот кончится ли всё его разорением?Если подумать, то можно представить четыре базовых сценария дальнейшего развития событий.
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