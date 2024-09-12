Какие продукты могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Новый элемент в поддержку постоянно спорного рейтинга Nutri-Score: большое исследование, опубликованное в среду, пришло к выводу, что потребление продуктов, получивших наименее высокий рейтинг в этой маркировке, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, основной причины смертности в Западной Европе, сообщает AFP.
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