Какие продукты могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Новый элемент в поддержку постоянно спорного рейтинга Nutri-Score: большое исследование, опубликованное в среду, пришло к выводу, что потребление продуктов, получивших наименее высокий рейтинг в этой маркировке, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, основной причины смертности в Западной Европе, сообщает AFP.