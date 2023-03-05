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В Испании примут закон о гендерном паритете в правительстве и руководстве компаний

В Испании примут закон о гендерном паритете в правительстве и руководстве компаний

Власти Испании намерены в ближайшее время принять закон о гендерном паритете, который гарантирует, что представителей одного пола в центральном или региональных правительствах, в советах директоров крупных компаний будет не менее 40 процентов.

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