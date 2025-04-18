Десерт из слоновьего навоза - границы безумия китайской кухни

Шутки про то, что китайцы могут приготовить и съесть все, должны все же оставаться шутками до какой-то меры! Потому что в люксовом китайском ресторане в Шанхае за немалые деньги вам готовят десерт из слоновьего навоза.
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