Следствие по делу о покушении на Трампа допросило семь человек

В рамках расследования попытки покушения на экс-президента Соединенных Штатов, кандидата на пост главы Белого дома от республиканцев Дональда Трампа допрошены семь человек, в том числе члены семьи, друзья и бывшие коллеги подозреваемого Райана Уэсли Рута.