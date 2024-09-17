Следствие по делу о покушении на Трампа допросило семь человек

В рамках расследования попытки покушения на экс-президента Соединенных Штатов, кандидата на пост главы Белого дома от республиканцев Дональда Трампа допрошены семь человек, в том числе члены семьи, друзья и бывшие коллеги подозреваемого Райана Уэсли Рута.
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