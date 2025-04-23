Дмитрий Ченцов: «Почему не надо бояться проверять здоровье»

Главный врач городской поликлиники № 40 - о необходимости проходить диспансеризацию Многие люди считают, что у них нет времени на посещение врачей и прохождение диспансеризации из-за работы, семейных обязанностей или каких-то дел.
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