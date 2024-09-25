Маск рассказал, кто дает деньги на Starship и кто может уничтожить марсианскую программу

Транспортная система Starship в Бока-Чика, штат Техас / © SpaceX В большом посте, опубликованном в социальной сети Х, миллиардер рассказал, что SpaceX планирует в течение двух лет отправить на Красную планету пять беспилотных транспортных кораблей Starship.