Маск рассказал, кто дает деньги на Starship и кто может уничтожить марсианскую программу

Транспортная система Starship в Бока-Чика, штат Техас / © SpaceX В большом посте, опубликованном в социальной сети Х, миллиардер рассказал, что SpaceX планирует в течение двух лет отправить на Красную планету пять беспилотных транспортных кораблей Starship.
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