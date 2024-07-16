В МЭШ открыли доступ к результатам профтестирования

В Московской электронной школе (МЭШ) открыли доступ к результатам профтестирования и рекомендациям карьерных наставников центра «Профессии будущего», заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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