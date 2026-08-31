Из заявлений Службы Внешней Разведки России.1. Европа поставила задачу помешать нормальному электоральному процессу в РФ и дискредитировать результаты выборов.
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