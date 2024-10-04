Россияне определились с самыми любимыми учителями

Лидируют педагоги, преподающие русский язык и литературу Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что любимыми школьными учителями граждане РФ чаще называют преподавателей русского языка и литературы (15%), пишет RT.
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