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Царьград

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Глава Росрыболовства: Россияне недоедают 5 кг рыбы ежегодно

Глава Росрыболовства: Россияне недоедают 5 кг рыбы ежегодно

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме сообщил о недостаточном потреблении рыбы в России: текущий уровень — 23 кг на человека вместо рекомендуемых 28 кг.

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