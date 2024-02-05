Подоляк: нв Украине проведут аудит действий ВСУ за два года

На Украине проводят аудит действий ВСУ за прошедшие два года. По его результатам правительство примет решение о кадровых перестановках в армии, об этом сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии