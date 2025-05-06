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Вдова убитого в результате теракта генерала Кириллова может стать сенатором

Вдова убитого в результате теракта генерала Кириллова может стать сенатором

Светлана Кириллова может представить Кострому в Совете Федерации.Вдова начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана может стать сенатором от Костромской области.

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