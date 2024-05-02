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С Днем Победы в Тульской области поздравят более 4,5 тысяч ветеранов ВОВ

С Днем Победы в Тульской области поздравят более 4,5 тысяч ветеранов ВОВ

Тульские ветераны Великой Отечественной войны получают подарки в честь предстоящего Дня Победы. Всего в регионе поздравят больше четырех с половиной тысяч ветеранов, сообщает пресс-служба администрации Щекинского района.

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