С Днем Победы в Тульской области поздравят более 4,5 тысяч ветеранов ВОВ

Тульские ветераны Великой Отечественной войны получают подарки в честь предстоящего Дня Победы. Всего в регионе поздравят больше четырех с половиной тысяч ветеранов, сообщает пресс-служба администрации Щекинского района.
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