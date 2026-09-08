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Новости Липецка

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Отбой желтой воздушной опасности объявили в Липецкой области

Отбой желтой воздушной опасности объявили в Липецкой области

В Липецкой области цвет индикатора опасностей сменился с желтого на зеленый, сообщений о прилетах ночью и утром не было.

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