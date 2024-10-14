В США спасатели покинули зону урагана из-за «вооруженных ополченцев»

В США сотрудники федеральных служб экстренного реагирования, работающих на пострадавших от урагана «Хелен» районах Северной Каролины, покинули зону урагана из-за сообщений об угрозе «вооруженных ополченцев».
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