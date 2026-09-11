Эксперт Киселев: находящиеся в котле под Волчанском военные ВСУ массово болеют

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины, попавшие в котел под Волчанском Харьковской области, повально болеют, чаще всего инфекционными заболеваниями.
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