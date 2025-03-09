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Курские новости

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Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ наступают по всему фронту в Курской области

Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ наступают по всему фронту в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил о начале широкомасштабного наступления российских подразделений на курском направлении.

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