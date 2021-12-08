США призвали украинских военных использовать Javelin «ответственно и в целях самообороны»

США рассчитывают, что украинские военные будут использовать американское оружие, включая противотанковые комплексы, «ответственно и в целях самообороны», но географических ограничений не устанавливают, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
США рассчитывают, что украинские военные будут использовать американское оружие, включая противотанковые комплексы, «ответственно и в целях самообороны», но географических ограничений не устанавливают, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
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