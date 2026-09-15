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Царьград

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Главное на утро 15 сентября: ракеты летели на Таганрог, повреждён склад Ozon, утечка хладагента на "Калтане" - пострадали русские

Главное на утро 15 сентября: ракеты летели на Таганрог, повреждён склад Ozon, утечка хладагента на "Калтане" - пострадали русские

Массированная ракетная атака на Таганрог, повреждения получил и склад Ozon, граждане России пострадали в Корее из-за утечки хладагента на русском судне "Калтан".

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