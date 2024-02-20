Армия РФ продолжает наступательные действия в ДНР. Сейчас основные бои разворачиваются на марьинском оперативном направлении, где после взятия райцентра российские войска штурмуют населенный пункт Победа.
Штурмовые отряды ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в населенный пункт Победа
Комментарии
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Светлана Позднякова
👍👍👍🙏🙏храни вас Бог,наши бесстрашные защитники!!Ребята,берегите себя,пусть укрофашисты остаются на месте своих преступлений….Может перед кончиной вымолят прощение у Всевышнего…
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20 час.
Nikolay Kuchkov
работайте, братья!!
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18 час.
Светлана Рейнбах
Бог в помощь и Ангела Хранителя каждому участнику СВО. Молимся за вас. Возвращайтесь живыми и с ПОБЕДОЙ.
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16 час.
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