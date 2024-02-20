Штурмовые отряды ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в населенный пункт Победа

👍👍👍🙏🙏храни вас Бог,наши бесстрашные защитники!!Ребята,берегите себя,пусть укрофашисты остаются на месте своих преступлений….Может перед кончиной вымолят прощение у Всевышнего…

Светлана Рейнбах

Бог в помощь и Ангела Хранителя каждому участнику СВО. Молимся за вас. Возвращайтесь живыми и с ПОБЕДОЙ.