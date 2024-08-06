Древняя технология поможет переходу на чистую энергию

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что древняя технология производства кирпичей, уходящая корнями в бронзовый век, может помочь переходу на чистую энергию и нулевым выбросам углерода к 2050 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии