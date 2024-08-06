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Древняя технология поможет переходу на чистую энергию

Древняя технология поможет переходу на чистую энергию

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что древняя технология производства кирпичей, уходящая корнями в бронзовый век, может помочь переходу на чистую энергию и нулевым выбросам углерода к 2050 году.

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