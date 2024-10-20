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Всё о женщинах

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Модель из Калининграда станет участницей конкурса «Мисс туризм мира»

Модель из Калининграда станет участницей конкурса «Мисс туризм мира»

Калининградка Полина Первых едет в Китай, чтобы представлять Россию на конкурсе «Мисс туризм мира». Сейчас девушка вышла на подиум в конкурсе «Фотомодель мира 2024», однако, по ее словам, сразу после этого ей придется выехать в КНР.

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