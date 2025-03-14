❗️В Крыму очистили от мазута 226 километров берега В регионе обследуют 525,4 километра берега от Керчи до села Портовое, всего собрали почти 775 тонн загрязнённого нефтепродуктами песка и грунта.
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❗️В Крыму очистили от мазута 226 километров берега В регионе обследуют 525,4 километра берега от Керчи до села Портовое, всего собрали почти 775 тонн загрязнённого нефтепродуктами песка и грунта.