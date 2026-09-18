Мишустин утвердил календарь праздников и выходных на 2027 год

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Также в календаре предусмотрены длинные выходные в феврале, марте, мае, июне и ноябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым