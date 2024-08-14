Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?

В этом изданию Украина.ру помогал разобраться ополченец первой волны, бывший донецкий штабист и военный аналитик с позывным "Оцелот" Вывод первый: натовская тактика проникновения через линию фронта малыми мобильными группами на легкой бронетехнике, перерезание таким способом коммуникаций противника и добивание очагов сопротивления основными силами выигрышна только тогда, когда вы имеете многократное численное превосходство над врагом.