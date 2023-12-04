В Челябинской области закрыто движение по М-5 и А-310

Движение автобусов и грузовиков по федеральным трассам Южного Урала закрыто до 15:00. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, соответствующее решение приняло управление дорог «Южный Урал».
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