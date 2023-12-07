Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Политические процессы в Великобритании давно превратились в разврат без секса, а Россия брезгает компанию с импотента...Sky News: посла Р...
  • Алексей Наседкин
    А что так испугался? Кого? А такая красивая шапка. Может надо сменить на ушанку из кролика? Это же надо на всю страну...Евменов: в Арктик...
  • Валентин Воробьев
    Дуракам не завидуют, дура.Волочкова заявила...

Глава МИД Израиля Коэн: Гутерриш опасен для всего мира

Глава МИД Израиля Коэн: Гутерриш опасен для всего мира

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подверг критике генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша, заявив, что тот представляет угрозу для всего мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Коин, критикуя Гутерриша, заявил, что тот представляет угрозу для всего мира. Ранее Израиль такого и не помышлял. А сегодня США  с ним на одной доске и можно всё. Однако США и Израиль, да Киев сегодня  и есть угроза всему Миру! Но бороться с этой угрозой- фашизма опять выпало России. Как то не понятна позиция ОДКБ и других &quot;союзников&quot; старательно отводящих глаза в сторону.
Ответить
12 час.
Лидия Санникова
При чем здесь ОДКБ? Арабы должны объединиться, и взяться за жидов...
Ответить
5 час.
ЛС
Лидия Санникова
Мир: это где евреи?
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх