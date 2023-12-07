Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подверг критике генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша, заявив, что тот представляет угрозу для всего мира.
Глава МИД Израиля Коэн: Гутерриш опасен для всего мира
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Коин, критикуя Гутерриша, заявил, что тот представляет угрозу для всего мира. Ранее Израиль такого и не помышлял. А сегодня США с ним на одной доске и можно всё. Однако США и Израиль, да Киев сегодня и есть угроза всему Миру! Но бороться с этой угрозой- фашизма опять выпало России. Как то не понятна позиция ОДКБ и других "союзников" старательно отводящих глаза в сторону.
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12 час.
Лидия Санникова
При чем здесь ОДКБ? Арабы должны объединиться, и взяться за жидов...
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5 час.
ЛС
Лидия Санникова
Мир: это где евреи?
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5 час.
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