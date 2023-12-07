Глава МИД Израиля Коэн: Гутерриш опасен для всего мира

Геннадий Бережнов

Коин, критикуя Гутерриша, заявил, что тот представляет угрозу для всего мира. Ранее Израиль такого и не помышлял. А сегодня США с ним на одной доске и можно всё. Однако США и Израиль, да Киев сегодня и есть угроза всему Миру! Но бороться с этой угрозой- фашизма опять выпало России. Как то не понятна позиция ОДКБ и других "союзников" старательно отводящих глаза в сторону.