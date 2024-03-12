Глава МИД Билльстрем: Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране

Стокгольм не хочет размещения постоянных баз Североатлантического альянса на шведской территории. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель внешнеполитического ведомства скандинавского государства Тобиас Билльстрем.
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