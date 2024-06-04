Уроженца Украины Эмиля Гафарова, который ни за что избивал и кошмарил людей, лишили гражданства РФ за преступление.
Главарь банды "боевых шмелей" из Белгорода может попасть в ряды ВСУ
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Просто выдворить из страны за такие подвиги - наказание не совсем равноценное содеянному. Устроить "экскурсию в зону", в правильную зону, там объяснят что к чему, удалят "лишние зубы", посадят почки, чтобы запомнилось получше и надольше, тогда вали в свой аул. Должен быть воспитательный момент, чтобы другие подумали, прежде чем повторять такие выходки.
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