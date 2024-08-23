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В Госдуму внесут инициативу о выдворении из РФ всех мигрантов с судимостью

В Госдуму внесут инициативу о выдворении из РФ всех мигрантов с судимостью

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева («Новые люди») заявила в своем Telegram-канале, что в ГД на следующей неделе внесут инициативу о выдворении из России всех мигрантов с судимостью.

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Людмила Ненашева
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