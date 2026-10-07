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Царьград

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Суд в Ивделе прекратил дело о краже 60 литров бензина на фоне дефицита топлива

Суд в Ивделе прекратил дело о краже 60 литров бензина на фоне дефицита топлива

Ивдельский городской суд 6 октября прекратил уголовное дело в отношении Алексея Т., который в ночь на 6 июля проник в гараж на улице Школьной и пытался похитить две канистры с 50 литрами бензина АИ-92, после того как потерпевший подтвердил полное возмещение ущерба и отсутствие претензий.

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