Суд в Ивделе прекратил дело о краже 60 литров бензина на фоне дефицита топлива

Ивдельский городской суд 6 октября прекратил уголовное дело в отношении Алексея Т., который в ночь на 6 июля проник в гараж на улице Школьной и пытался похитить две канистры с 50 литрами бензина АИ-92, после того как потерпевший подтвердил полное возмещение ущерба и отсутствие претензий.