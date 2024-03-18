Путин победил на выборах главы РФ в Башкирии, набрав 90,9% голосов

РИА Новости/Александр Кряжев Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах российского лидера в Республике Башкортостан, набрав 90,9% голосов после обработки 100% бюллетеней, заявил председатель ЦИК региона Азат Галимханов.
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