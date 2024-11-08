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В США пятеро взрослых удерживали троих детей и несколько собак в запертом доме

В США пятеро взрослых удерживали троих детей и несколько собак в запертом доме

В США двухлетнего мальчика нашли раздетым в клетке с фекалиями и мочой, передает People. На этой неделе в Кэрроллтоне, штат Кентукки, был найден мальчик, который был "заперт за деревянным и металлическим ограждением, закрытым на висячий замок".

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