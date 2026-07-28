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"Летели очень низко между домами, жужжали". Жители Подмосковья пережили страшную ночь

"Летели очень низко между домами, жужжали". Жители Подмосковья пережили страшную ночь

«Летели один за одним»: жители Чехова рассказали о массированной атаке беспилотников Жители подмосковного Чехова рассказали о ночной атаке беспилотников, которые, по их словам, двигались над жилыми кварталами на небольшой высоте один за другим.

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