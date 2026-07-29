В Альметьевске обсудили, как помочь ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

Фото предоставлено Еленой Бауэр В центре психологической помощи «НУР» в Альметьевске состоялась встреча представителей Ассоциации ветеранов СВО Татарстана с муниципальными властями, волонтерами и общественниками.
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