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Татар-информ

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В Альметьевске обсудили, как помочь ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

В Альметьевске обсудили, как помочь ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

Фото предоставлено Еленой Бауэр В центре психологической помощи «НУР» в Альметьевске состоялась встреча представителей Ассоциации ветеранов СВО Татарстана с муниципальными властями, волонтерами и общественниками.

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