Опционы на биткоин указывают на сдержанную реакцию рынка на инфляцию в США

Рынок опционов на Deribit закладывает изменение цены биткоина примерно на 1,98%, или $1 614, в период с 14 по 15 октября, когда будут опубликованы данные по инфляции в США (CPI).
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