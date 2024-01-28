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Культура и Общество

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Тот передать всю прелесть сможет…

Подвластно кисти все на свете, — моря и горы и леса, и ночь, и день, где солнце светит, бушует море иль гроза, — корабль, как щепку, носят волны, и тонет он в пучине вод, иль степь, ковыль да ветер вольный, да голубеет небосвод… Но нет прекраснее картины полян ромашек, васильков, мне не нужны морей глубины, […].

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