Киев и власти ЕС остановили транзит газа, чтобы давить на Венгрию и Словакию – Орбан

Украина в сговоре с руководством Евросоюза остановила транзит газа из России с целью оказания давления на Венгрию и Словакию и втягивания их в конфликт, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
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