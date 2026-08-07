В сопровождении сотрудников МВД России из Молдовы депортированы двое мужчин, находившихся в международном розыске

«Сегодня в Кишиневском международном аэропорту имени Евгения Доги представители компетентных органов Республики Молдова передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России двоих граждан, разыскиваемых за совершение имущественных преступлений на территории Краснодарского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии