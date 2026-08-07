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Порядок, государство

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В сопровождении сотрудников МВД России из Молдовы депортированы двое мужчин, находившихся в международном розыске

В сопровождении сотрудников МВД России из Молдовы депортированы двое мужчин, находившихся в международном розыске

«Сегодня в Кишиневском международном аэропорту имени Евгения Доги представители компетентных органов Республики Молдова передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России двоих граждан, разыскиваемых за совершение имущественных преступлений на территории Краснодарского края.

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