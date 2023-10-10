В школе Киреевска, где зафиксировали вспышку инфекции, учеников отправили на дистант

Ученики Киреевского центра образования №4, расположенного на улице Льва Толстого районного центра, где на минувшей неделе была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, отправлены на дистанционное обучение.
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